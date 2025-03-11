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"Не упустите этот шанс". Туск приветствовал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Вторник 11 марта 2025 12:46
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"Не упустите этот шанс". Туск приветствовал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал начало переговоров украинской и американской делегации в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Туска.

"Дорогие американцы, дорогие украинцы, не упустите этот шанс. Весь мир смотрит на вас сегодня в Джидде. Успехов вам", - написал он.

Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии проходит встреча между представителями Украины и Соединенных Штатов Америки (США). Ожидается, что во время переговоров стороны обсудят вопрос о возобновлении военной помощи со стороны США, а также возможность передачи разведывательных данных.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что надеется на положительные результаты переговоров делегаций.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что у него нет запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сейчас также находится в городе Джидда с официальным визитом.

Переговоры между делегациями стартовали в 11:00 по киевскому времени.

Украинскую сторону на встрече представляют:

  • руководитель Министерства иностранных дел Андрей Сибига,
  • глава Офиса президента Андрей Ермак,
  • министр обороны Украины Рустем Умеров.

В состав американской делегации входят государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

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