"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС

Україні слід реально зважувати свої можливості на вступ до Європейського союзу. ЄС сьогодні він переживає не найкращі часи.

"ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут - не той вже Брюссель і річка Ельба не та ... Багато є проблем, і ми бачимо, як важко дається євроінтеграція балканським країнам. Я вважаю, що ми повинні бути реалістичними ідеалістами. Вірити в краще - що отримаємо те, що хочемо, але реально зважувати можливості отримати це саме зараз", - зазначив Кулеба.

За його словами, переговорний процес йде, але на даному етапі МЗС цікавлять не великі цілі, а конкретні економічні результати.