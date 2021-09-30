"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС

Україні слід реально зважувати свої можливості на вступ до Європейського союзу. ЄС сьогодні він переживає не найкращі часи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут - не той вже Брюссель і річка Ельба не та ... Багато є проблем, і ми бачимо, як важко дається євроінтеграція балканським країнам. Я вважаю, що ми повинні бути реалістичними ідеалістами. Вірити в краще - що отримаємо те, що хочемо, але реально зважувати можливості отримати це саме зараз", - зазначив Кулеба.
За його словами, переговорний процес йде, але на даному етапі МЗС цікавлять не великі цілі, а конкретні економічні результати.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда виступив за вступ України до Європейського союзу і заявив, що ЄС повинен показати, що не є клубом для обраних.
Зазначимо, Україна для інтеграції до ЄС увійшла в новий формат Асоційованого тріо з Молдовою і Грузією, і остання вже заявила, що подасть заявку на вступ до Євросоюзу в 2024 році.