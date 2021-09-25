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Грузія планує подати заявку на вступ до ЄС у 2024 році

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Грузія, Субота 25 вересня 2021 05:42
Грузія планує подати заявку на вступ до ЄС у 2024 році Фото: прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Грузія планує подати заявку на вступ до ЄС у 2024 році. У країні мають намір втілювати реформи та ініціативи, що сприяють вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми підготували всеосяжний план дій, в якому міститься багато ініціатив і реформ, які приведуть до подання нашої заявки на членство в ЄС в 2024 році. Ми не заспокоїмося, поки не станемо членами Європейського Союзу і НАТО", - йдеться в повідомленні.

За його словами, переважна більшість населення Грузії рішуче підтримує саме таку долю країни.

Водночас прем'єр зазначив, що Росія намагається перешкоджати реалізації цих намірів.

"Росія не тільки окупувала 20 відсотків території Грузії, - сказав він, - але і намагається підірвати наше законне прагнення долучитися до європейської та євроатлантичної сім'ї".

Гарібашвілі закликав країни-члени ООН "покласти край незаконній окупації суверенних грузинських земель Росією".

За його словами, в окупованих Абхазії і Цхінвальському регіоні спостерігається гуманітарна криза, відповідальність за яку лягає виключно на державу-окупанта.

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