"Не відповідає дійсності": Пентагон відкинув слова Шойгу про "провокації" США на Донбасі
Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі прокоментував заяву міністра оборони Росії про американські ПВК, які нібито готують провокації на Донбасі. Слова Сергія Шойгу відкинули в оборонному відомстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
Представник Пентагону повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін не розмовляв з Шойгу на тлі ескалації конфлікту в Україні.
"Ці заяви міністра Шойгу абсолютно не відповідають дійсності", - відповів він.
Раніше Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію хімічними компонентами в Донецькій області.
Нагадаємо, раніше ряд засобів масової інформації писали про те, що нібито суд у Росії "визнав" наявність російських військ на Донбасі, а у президента Путіна назвали це помилкою. РБК-Україна детально розбиралося в ситуації.
Також повідомлялося, що США запропонували Путіну два шляхи розвитку ситуації навколо України.