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"Не у шафі, не під ліжком". Резніков пояснив доступ до зброї сил територіальної оборони

Автор: Марія Кучерявець

Сили територіальної оборони можуть застосовувати стрілецьку та інші види зброї, а також боєприпаси до неї. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як бійцям надаватиметься до неї доступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час брифінгу.

"Станом на сьогодні відбувається перший етап - розгортання сил територіальної оборони за штатом мирного часу. Це набір 10 тисяч професійних військових, які будуть саме військовими ЗСУ і вони будуть створювати командно-штабне українське ядро сил територіальної оборони, адже це є частина ЗСУ", - розповів Резніков.

Міністр наголосив що це не є добровольчими дружинами чи добровольчими формуваннями органів місцевого самоврядування, заявивши, "це не самодіяльність".

"Далі будуть формуватися бригади та батальйони сил територіальної оборони шляхом укладання контрактів з резервістами. Ті хто буде бажати підписати такий контракт, тоді за ними буде закріплено штатну зброю та боєкомплект", - пояснив Резніков.

За його словами ця зброя буде зберігатися в спеціально підготовлених кімнатах під охороною та сигналізацією на території військової частини.

"Не вдома, не у шафі, не під ліжком. Це штатна зброя, яка буде належати резервісту. В разі необхідності якщо буде сигнал тривоги, вони повинні будуть прибути до військової частини, отримати зброю і переходити до виконання завдання", - додав Резніков.

Нагадаємо, Верховна рада цього тижня схвалила закон, який дозволяє добровольцям сил територіальної оборони застосовувати власну зброю.

Додамо, в Україні затвердили порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань тероборони.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій Резніков