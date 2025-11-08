"Не проехал и 10 км": россияне жалуются на поломки своих танков-ежей

В РФ, как и в Украине, для защиты танков от дронов создают защитные сооружения. Однако российская конструкция, делающая танк похожим на ежа, наоборот, ломает технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
Издание отметило, что недавно российские Т-80БВМ и Т-72БЗМ были замечены с защитой, с которой "машина становится похожей на ежа".
После этого один из российских танкистов пожаловался, что такие тяжелые защитные конструкции негативно влияют на эксплуатацию танков.
В частности, в интервью одному из российских ресурсов его спросили, как громоздкие конструкции по типу "сараевидных" или "мохнатых" танков влияют на ходовую машины. В ответ россиянин сказал, что если ходовая такие нагрузки выдерживает, то с трансмиссией получается другая ситуация.
"В другой роте сделали царь-мангал из тросов, так он и 10 км не проехал, как отказала одна бортовая. Так что нагрузка очень большая на узлы и они реально в разы быстрее выходят из строя", - сказал танкист армии РФ.
При этом, если делать такие конструкции от башни, а не от корпуса, то это уже будет негативно влиять на работу башни танка.
Напомним, пару месяцев назад командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил, что россияне на Купянском направлении испытывают новые способы маскировки от дронов.
"Россияне применяют специальные плащи и костюмы, которые особенно эффективны ночью. За последние полгода они сильно продвинулись в материалах, и с некоторых дронов их почти не видно. Порой приходится применять боеприпасы, чтобы заставить их выдать себя", - сообщил он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские дроны могут теперь достигать целей на расстоянии до 1000 км, что существенно меняет географию войны.