"Не проехал и 10 км": россияне жалуются на поломки своих танков-ежей

Издание отметило, что недавно российские Т-80БВМ и Т-72БЗМ были замечены с защитой, с которой "машина становится похожей на ежа".

После этого один из российских танкистов пожаловался, что такие тяжелые защитные конструкции негативно влияют на эксплуатацию танков.

В частности, в интервью одному из российских ресурсов его спросили, как громоздкие конструкции по типу "сараевидных" или "мохнатых" танков влияют на ходовую машины. В ответ россиянин сказал, что если ходовая такие нагрузки выдерживает, то с трансмиссией получается другая ситуация.

"В другой роте сделали царь-мангал из тросов, так он и 10 км не проехал, как отказала одна бортовая. Так что нагрузка очень большая на узлы и они реально в разы быстрее выходят из строя", - сказал танкист армии РФ.

При этом, если делать такие конструкции от башни, а не от корпуса, то это уже будет негативно влиять на работу башни танка.