"Не положит конец ужасу". В Германии против перемирия в Украине на условиях РФ

"Оно (перемирие на условиях РФ - ред.) не положит конец "ужасу" людей в Украине, а совсем наоборот", - заявила Бербок.

Она подчеркнула, что войну начал никто другой, как президент России Владимир Путин, "и если Путин захочет, война закончится завтра".

"К сожалению, нет никаких честных признаков отвода российских войск", - акцентировала Бербок.

Также глава МИД Германии обратила внимание, что самая хужая ситуация сейчас на оккупированных территориях Украины.

"Здесь не только нет электричества и тепла, сюда не доходит даже международная помощь. Каждый день люди живут в страхе перед похищениями, пытками, убийствами со стороны российских оккупационных сил", - подытожила Бербок.

Отметим ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также высказал схожее мнение. По его словам, перемирие между Украиной и РФ пока невозможно, ведь под ним подразумевается, что страна-агрессор оставит все оккупированные территории себе.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупреждал, что Россия сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия", чтобы восстановить силы, поэтому таким путем завершить эту войну не удастся.

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