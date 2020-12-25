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"Не відповідає потребам часу": партія Порошенка у Київраді не підтримала бюджет-2021

Київ, П'ятниця 25 грудня 2020 09:56
"Не відповідає потребам часу": партія Порошенка у Київраді не підтримала бюджет-2021
Фото: фракція "Європейської солідарності" у Київраді" (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Проект бюджету Києва на 2021 рік містить багато корупційних ризиків, не відповідає потребам часу і є відверто політизованим. Тому фракція "Європейська солідарність" його не підтримує.

Про це заявив депутат Леонід Ємець під час засідання Київради, передає прес-служба політсили.

На його думку, під прикриттям сотень сторінок бюджету і колонок цифр відбувається тихий, прихований від сторонніх очей, перерозподіл влади в Києві.

"Проект бюджету, який ми отримали, - це не про цифри. Він абсолютно політичний. Одній школі ми робимо ремонт - іншій школі не робимо. Все залежить від того, депутати яких фракцій подавали відповідну пропозицію", - зауважив Ємець.

Він також вважає, що проект бюджету свідчить, що "центр прийняття рішень (по бюджету) знаходиться не в Київраді, а десь у високих кабінетах, можливо, на вулиці Банковій та в кабінетах олігархів".

"Я звертаюсь до депутатів Київської міської ради. Вас обрали кияни. Не будьте слугами "слуг". Будьте виконавцем волі киян. Кияни не хочуть, щоб був міст, який годує "Слуг народу", - заявив Ємець.

Ємець також додав, що позиція його фракції дуже проста.

"Цей бюджет - не про інтереси киян. Це - бюджет про інтереси конкретної політичної сили та їхніх посіпак. Ми не підтримуємо цей бюджет. Бо "Європейська солідарність" не буде співучасником злочинного розпилу бюджету, який освячується під тиском", - наголосив представник партії Петра Порошенка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київська міська рада підтримала рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року до 5000 грн та спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень медичного бюджету 2020 року на лікування хворих на COVID-19.

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Новини України Політика КиїврадаПорошенко ПетробюджетЄвропейська солідарність

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