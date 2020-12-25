Київрада підтримала ініційований Кличком бюджет 

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Київська міська рада схвалила ініційований мером Віталієм Кличком бюджет столиці на 2021 рік. Найбільше коштів місто спрямує на освіту, інфраструктуру, медицину, ЖКГ та соцзахист.

Про це повідомляє сайт КМДА.

Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство та соціальний захист.

На освіту виділили 24,7 млрд грн. Це - 43% від усіх видатків міського бюджету, йдеться у повідомленні.

На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн або 15% бюджету міста. На охорону здоров’я - майже 6,2 млрд грн, соціальний захист - 5,1 млрд грн, ЖКГ - майже 3,8 млрд грн, культуру і мистецтво - близько 1,6 млрд грн, фізичну культуру і спорт - майже 1,3 млрд грн, обслуговування місцевого боргу - 415,5 млн грн, будівництво - 235,2 млн грн.

За словами міського голови Віталія Кличка, пандемія коронавірусу поки не відступила і місту ще доведеться долати її наслідки, зокрема, й економічні. Натомість у бюджеті Києва-2021 закладені видатки і на повноцінне функціонування, і на розвиток міста.

"Ми продовжимо в Києві ремонт доріг, оновлення інфраструктури, реконструкцію дитсадків та шкіл, лікарень, відновлення київських парків і скверів, туристичних об'єктів столиці. Плануємо також збільшити зарплату працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам. Це дуже важливо. З масштабних проектів – ми маємо добудувати Подільсько-Воскресенський міст і дві станції метро на Виноградар. І звісно ж, ми і надалі будемо підтримувати наших медиків. Тому чималу частину коштів спрямуємо і на протидію коронавірусу", - наголосив мер Віталій Кличко.

Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки - близько 57,8 млрд.

Про свою непідтримку бюджету заявила партія Порошенка "Європейська солідарність", отримавши за це порцію критики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київська міська рада за ініціативи мера Віталія Кличка підтримала рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року до 5000 грн та спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень медичного бюджету 2020 року на лікування хворих на COVID-19.