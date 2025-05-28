"Не могу приехать". Юная звезда "Байера" в очередной раз проигнорировал сборную Украины

Отказ без объяснения причин

17-летний талант, который уже неоднократно демонстрировал свое нежелание сотрудничать с тренерским штабом Дмитрия Михайленко, снова проигнорировал вызов, не указав причин.

По информации журналиста и комментатора Виктора Вацко, представители Украинской ассоциации футбола не могли выйти на связь с игроком. Лишь впоследствии Степанов лаконично сообщил менеджеру команды: "Я не смогу приехать". Никаких объяснений, официальных или неформальных, так и не поступило. При этом "Байер" дал согласие отпустить футболиста в сборную Украины.

Это не первый случай отказа Степанова играть за юношескую сборную. Существует версия, что причиной его игнорирования является личный конфликт с главным тренером Дмитрием Михайленко. На предыдущих сборах U-19 Степанов появился лишь однажды.

Сезон Степанова в Германии

Несмотря на споры с федерацией, карьера Артема в Германии развивается стремительно. В этом сезоне он стал главной ударной силой юношеского состава "Байера", забив 22 гола в 24 матчах Бундеслиги U-19 и помог команде выйти в финал.

Осенью появлялись слухи о его возможной натурализации для сборной Германии, однако семья игрока публично опровергла такую вероятность.

В сезоне-2025/26 Степанов проведет новый этап в карьере - он арендован "Нюрнбергом" из второй Бундеслиги, где получит шанс закрепиться на взрослом уровне.

Планы сборной U-20

Юношеская сборная Украины U-20 готовится к чемпионату мира, который состоится с 27 сентября по 19 октября в Чили.

В рамках подготовки команда сыграет два контрольных матча - 6 июня против Марокко U-20 и 10 июня против США U-19. В состав вызвали 24 футболистов, в том числе и представителей европейских топ-клубов: вратаря Илью Волошина из мадридского "Реала" и полузащитника Даниила Кревсуна из дортмундской "Боруссии".

Имя Степанова пока фигурирует в резервном списке. Добавим, что в 2023 году форвард "Байера" дебютировал за сборную Украины U-16. Также играл за "сине-желтые" команды 17 и 19-летних. Всего в юношеских сборных провел 12 матчей, в которых забил 8 голов.