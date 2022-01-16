"Не можемо більше терпіти". Кремль заявив про "вторгнення" НАТО в Україну

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну. За його словами, Москва не може більше з цим миритися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу CNN.
"Ми спостерігаємо" поступове вторгнення "НАТО на територію України", - заявив Пєсков.
Він додав, що НАТО має в Україні свою інфраструктуру, інструкторів, запаси озброєння і навчає українських військових. Пєсков зазначив, що такий стан справ підвів відносини Росії і Альянсу до "червоної межі".
"І це було головною причиною, по якій президент (Росії Володимир - ред.) Путін сказав:" Хлопці, для нас це - реальна загроза", - підкреслив Пєсков, додавши, що сьогоднішня ситуація - це реальна загроза безпеці в Європі.
Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Росія виключає для себе розміщення наступального озброєння на території України.
Зазначимо, напередодні США повідомили, що у них є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення в Україну, здійснивши "провокацію під чужим прапором".