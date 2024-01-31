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"Не может зависеть только от Германии". Шольц призвал Европу увеличить помощь Украине

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейская помощь Украине не должна зависеть только от Германии. Другим странам также необходимо усилить поддержку.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RP Online.

"Она (помощь Украине - ред.) не может зависеть только от Германии", - заявил Шольц во время выступления в Бундестаге. 

Он уточнил, что Германия предоставит Украине более половины всей помощи в 2024 году от стран Европы. 

"Мы должны поддержать Украину в ее борьбе за свободу", - подчеркнул канцлер. 

Он также добавил, что в Европе должен действовать принцип, при котором границы любой страны не будут изменять путем силы. 

Помощь Украине от Германии

Напомним, Германия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России. Наши военные уже получили от ФРГ танки Leopard 2, зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, зенитки Gepard и не только. 

Сегодня, 31 января, стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

В 2024 году Германия планирует предоставить Украине помощь на 8 млрд евро

 

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