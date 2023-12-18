"Не моя парафия". Залужный отреагировал на материал BILD о планах России до 2026 года

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не намерен комментировать публикацию немецкого BILD о военных планах России до конца 2026 года. А именно о том, что оккупанты планируют в эти сроки захватить Харьков, Днепр и Запорожье.

Об этом он заявил в ответ на вопрос РБК-Украина во время разговора с журналистами.

РБК-Украина попросило Залужного прокомментировать публикацию BILD со ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что у России есть среднесрочный план захвата украинских территорий. В частности, якобы планы взять под контроль Харьков, Днепр и Запорожье до конца 2026 года.

"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация", - ответил Залужный.

О чем написал BILD

На прошлой неделе аналитик BILD Юлиан Репке со ссылкой на источники в немецкой разведке рассказал о среднесрочном российском плане на войну до конца 2026 года. Согласно этому плану:

до конца 2024 года - оккупанты намерены полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также выйти на реку Оскол в пределах Харьковской области

до конца 2026 года - захватить обширные территории на востоке, в том числе крупные города Запорожье, Днепр и Харьков

на юге удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу

Фото: российский план захвата Украины до конца 2026 года (bild.de)

Согласно выводам источника в немецкой разведке, в течение следующих 36 месяцев россияне планируют установить новую линию фронта по Днепру. Представитель украинского ГУР Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что у россиян и до этого были планы по захвату украинских городов. И если появится возможность оккупировать новые, они будут это делать.

Подробнее читайте в материале "Без плана на 2025 год? Сколько еще готов воевать Путин: оценка экспертов и ГУР".

