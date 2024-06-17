"Не могли прийти в себя от того, что увидели". В сети показали фото военных после плена

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию фотографов в Instagram.

Как выглядят украинские военные после плена

"На этих фото - украинские военные после российского плена. Это была самая тяжелая наша съемка за последние полгода. После встречи и общения с ребятами мы неделю не могли оправиться от того, что увидели и услышали", - написали фотографы.

Они отметили, что эти кадры они обнародовали с разрешения бывших пленников.

"Помню, как один из них сказал мне: мы должны сделать все, чтобы такое никогда не повторилось с другими", - добавляют Либеровы.

Часть этих фото представят в Швейцарии на Саммите мира, где поднимался вопрос обмена всех на всех. Фотографы надеются, что эти кадры подтолкнут наших партнеров действовать решительно.

"Мы не можем пересказывать то, что услышали от ребят. Но эти фотографии говорят сами за себя. И это при том, что к моменту нашей встречи за неделю дома ребята набрали по 10 кг веса. Чтобы осознать, что это такое, потерять по 40 -50 кг веса (а именно столько они потеряли за время плена) - посмотрите на снимки, где ребята показывают свои фотографии накануне плена", - написали Константин и Влада.

По их словам даже при всем ужасе, что военные прошли в плену, их не удалось сломать.

"Мы общались с врачами в реабилитационном центре, где и находились ребята на время нашей встречи. По их словам, большинство прошедших плен "накрывает" со временем. Первые же недели на родной земле - это состояние эйфории от осознания, что они выжили. На такой случай кроме действительно профессиональных реабилитологов с невероятно человечным отношением к ребятам, с ними работают еще и профессиональные психологи", - отметили Либеровы.

Они добавили, что эти фото являются подтверждением крупнейшего геноцида в Европе со времен Второй мировой.

Добавим, что за время полномасштабного вторжения в Украину вернули более 2200 украинских военных, но в РФ до сих пор еще находятся наши защитники. Данные об их количестве разнятся.