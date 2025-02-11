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"Не меняли с 2021 года". В Раде ответили, будут ли расти тарифы на свет и другие услуги

Украина, Вторник 11 февраля 2025 14:55
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"Не меняли с 2021 года". В Раде ответили, будут ли расти тарифы на свет и другие услуги Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов, Александр Белоус

Пока нет конкретных планов по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Однако некоторые тарифы не меняли с начала войны.

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

"Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа. По воде последний раз тарифы меняли перед войной. То же самое с распределением газа", - сказал он.

Герус отметил, что в Украине не одинаково подходят к тарифам. "Некоторые тарифы росли даже в прошлом году, а некоторые остаются неизменными с 2021 года", - сказал он.

Недавно премьер Денис Шмыгаль сказал, что речь о повышении тарифов до завершения отопительного сезона не стоит. В то же время этот сезон заканчивается через пару месяцев.

В ответ на вопрос, могут ли быть изменения тарифов после отопительного сезона, Герус сказал: "Я не слышал о таких планах или об обсуждении такого варианта".

Частичный мораторий

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, при этом он не касается электроэнергии и холодной воды.

Правительство уже дважды существенно повысило тарифы на электроэнергию - 1 июня 2023 года и с 1 июня 2024 года. НКРЭКУ в декабре 2022 года также приняла решение о повышении тарифов на холодную воду, однако после вмешательства президента Владимира Зеленского новые тарифы отменили.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 19,1%. Больше всего подорожала электроэнергия - на 63,6%. В то же время не изменились тарифы на природный газ, горячую воду и отопление.

Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматривать не будут. Повышение возможно с 2026 года.

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