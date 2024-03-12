"Не существует демобилизации во время войны". Зеленский рассказал об изменениях в законе о мобилизации и будет ли ее усиление

"Мне кажется, что очень много дезинформации относительно мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев, это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству", - заявил он.

По его словам, мобилизация в Украине ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась.

"Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Или она идеальна? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным", - заявил президент.

Он отметил, что закон о мобилизации относительно некоторых практических шагов находятся в парламенте и изменения прошли уже первое чтение.

"Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и тому подобное. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам", - заявил Зеленский.

Он добавил, что военные хотят ответить, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества.



"Поэтому это вопрос исключительно парламента на сегодня и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом", - отметил президент.

Отвечая на вопрос о массивной мобилизации в этом году, Зеленский заявил, что есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом.

"Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все есть в Генштабе, и они идут так, как и шли", - отметил он.