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"Не существует демобилизации во время войны". Зеленский рассказал об изменениях в законе о мобилизации и будет ли ее усиление

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. Поэтому есть разные вопросы по законопроекту о мобилизации в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Le Monde и BFM TV.

"Мне кажется, что очень много дезинформации относительно мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев, это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству", - заявил он. 

По его словам, мобилизация в Украине ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась.

"Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Или она идеальна? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным", - заявил президент.

Он отметил, что закон о мобилизации относительно некоторых практических шагов находятся в парламенте и изменения прошли уже первое чтение.

"Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и тому подобное. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам", - заявил Зеленский. 

Он добавил, что военные хотят ответить, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества. 


"Поэтому это вопрос исключительно парламента на сегодня и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом", - отметил президент. 

Отвечая на вопрос о массивной мобилизации в этом году, Зеленский заявил, что есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом.

"Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все есть в Генштабе, и они идут так, как и шли", - отметил он. 

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту. Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается вопроса аспирантов и наблюдателей за людьми с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныМобилизация в Украине