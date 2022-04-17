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"Не хочемо дратувати Росію": Молдова відмовилася продати Україні винищувачі МіГ-29

Фото: Молдова відмовилася продати Україні літаки МіГ-29 (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд України на самому початку війни з Росією попросив Молдову продати винищувачі МіГ-29. Кишинів відмовив, заявивши, що "не хоче дратувати Росію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Європейська правда".

За даними видання, після розпаду СРСР Молдові дісталися понад 30 винищувачів МіГ-29. Згодом більшу частину бойових літаків купили США, зірвавши таким чином плани Ірану їх придбати.

На сьогодні в Молдові залишилися шість Міг-29. За офіційною інформацією, літаки знаходяться в справному стані, але давно не піднімалися в повітря. При цьому Молдавська влада кілька разів оголошувала тендер на їх продаж, але жоден з них не увінчався успіхом.

Як повідомляє видання, з посиланням на власні джерела, в перші дні війни з Росією Україна звернулася до влади Молдови з пропозицією купити ці "Міги". Однак Кишинів відповів відмовою, пояснивши своє рішення "небажанням дратувати Росію".

Нагадавши, Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29.

Зазначимо, раніше Міноборони США відхилило пропозицію Польщі про передачу винищувачів МіГ-29 Україна.

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МолдоваМиг-29Війна Росії проти України