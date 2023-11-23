"Не является чем-то новым". Игнат прокомментировал использование россиянами кассетных бомб РБК-500

Информация об использовании россиянами кассетных бомб РБК-500 на фронте "не является чем-то новым". Вопрос в том, какое количество такого вооружения у страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Вопрос в том, каково наличие этих боеприпасов, какие задачи ставятся и так далее. Кассетные боеприпасы не являются чем-то новым в вооружении", - сказал Игнат.

Он напомнил, что "есть определенные ограничения в определенных конвенциях",

"Но то, что Россия их (кассетные бомбы - ред.) применяет, разве это странно для кого-то?", - добавил спикер.

По мнению Игната, оккупанты и дальше будут использовать их в той или иной степени.

Он отметил, что сейчас вопрос боеприпасов стоит остро, особенно речь идет о высокоточном оружии.

Что предшествовало

Российские войска предположительно применили модифицированные кассетные бомбы РБК-500 в районе села Старомайорское Донецкой области.

Первоначально информацию о якобы применении модифицированных кассетных РБК-500 написали в Телеграмм-каналах. Впоследствии модернизацию этих авиабомб написали и в отчете Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на так называемых российских "военкоров", которые первыми и распространили видео в сети.

Сообщалось, что оккупанты якобы сбросили кассетные авиабомбы РБК-500 по позициям Сил обороны в районе Старомайорского (Донецкая область). Российские паблики утверждают, что авиабомбы "модернизировали". И якобы у них в арсенале теперь планирующие, которые и "использовали впервые".

Впрочем, есть сомнения в правдивости этих заявлений. Об этом обращает внимание главный редактор Defence Express Олег Катков в разговоре с РБК-Украина. Поскольку в сети российские "военкоры" демонстрируют просто с использованием кассетного боеприпаса.