В Иране сделали очередное циничное заявление по поставкам оружия в Россию
Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах и не направлено против третьих стран. При этом Иран якобы не отправлял вооружение "ни одной из сторон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД исламской республики Насера Канани Чафи на пресс-конференции.
"Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах двух стран и не направлено против какой-либо третьей страны", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что заявления о якобы строительстве его страной беспилотных летательных аппаратов на территории РФ и закупке Москвой ракет у Тегерана являются "политически мотивированными и сделаны сторонами, которые постоянно предоставляют оружие одной из сторон конфликта, что способствует его продолжению".
"Позиции Ирана неоднократно озвучивались. Мы не являемся стороной конфликта в Украине и считаем, что дипломатическое решение - это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон", - отметил он.
Ранее появилась информация, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.
Добавим, что украинский МИД ранее уже предупреждал Иран о последствиях, которые затронут Тегеран в случае принятия такого решения о помощи России.
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