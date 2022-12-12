ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Иране сделали очередное циничное заявление по поставкам оружия в Россию

Новина українською →
Иран, Понедельник 12 декабря 2022 13:13
В Иране сделали очередное циничное заявление по поставкам оружия в Россию Фото: в Иране сделали очередное циничное заявление по поставкам оружия в Россию (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах и не направлено против третьих стран. При этом Иран якобы не отправлял вооружение "ни одной из сторон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД исламской республики Насера Канани Чафи на пресс-конференции.

"Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах двух стран и не направлено против какой-либо третьей страны", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что заявления о якобы строительстве его страной беспилотных летательных аппаратов на территории РФ и закупке Москвой ракет у Тегерана являются "политически мотивированными и сделаны сторонами, которые постоянно предоставляют оружие одной из сторон конфликта, что способствует его продолжению".

"Позиции Ирана неоднократно озвучивались. Мы не являемся стороной конфликта в Украине и считаем, что дипломатическое решение - это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон", - отметил он.

Ранее появилась информация, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Добавим, что украинский МИД ранее уже предупреждал Иран о последствиях, которые затронут Тегеран в случае принятия такого решения о помощи России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Иран
NEWS
Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство