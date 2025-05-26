"Не из-за обиды или усталости". Почему Вернидуб неожиданно покинул "Кривбасс"

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб официально заявил, что покидает клуб после завершения сезона УПЛ-2024/25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УПЛ ТВ.
О своем решении специалист сообщил после заключительного матча команды в чемпионате - ничьей с "Полесьем" (1:1), которая оставила криворожан на пятом месте и вне зоны еврокубков.
"Думаю, что сегодня я действительно провел последний матч во главе "Кривбасса". Не вижу в этом ничего страшного. Хочу пожелать команде двигаться вперед, всегда быть минимум в топ-5", - отметил Вернидуб.
Наставник подчеркнул: его решение не связано с разочарованием или внутренними конфликтами.
"Я ухожу не из-за обиды или усталости. Просто пришло время. Прошу: не останавливайтесь, все у вас получится!", - обратился тренер с пожеланием на будущее к своему уже бывшему клубу.
Вернидуб возглавил "Кривбасс" летом 2022 года и провел с клубом три полноценных сезона. Под его руководством команда:
Вернидуб стал самым успешным и дольше всех работающим тренером в истории возрожденного "Кривбасса" (с 2020 года).
До этого тренер работал с запорожским "Металлургом", луганской "Зарей", белорусским "Шахтером" (Солигорск) и молдавским "Шерифом". Самым длинным был период в "Заре" - 8 лет, 266 матчей. Самым успешным - в "Шерифе", с которым Вернидуб вышел в групповой раунд Лиги чемпионов где, в частности, побеждал мадридский "Реал".
Ранее подвели итоги сезона УПЛ-2024/25.
Также сообщили, что "Шахтер" официально попрощался с Пушичем.