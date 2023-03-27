Не время отдаляться от войны: Зеленский призвал украинцев помогать армии

Президент Украины отметил, что сейчас, как и год назад, нельзя быть мысленно вдали от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия происходят действительно географически вдали от многих.

"Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о сборах волонтеров и присоединяйтесь, когда можете", - сказал Зеленский.