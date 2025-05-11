"Не время для диалога": Венгрия объяснила срыв переговоров о нацменьшинствах с Украиной

Мадьяр рассказал, что 29 апреля он провел переговоры с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной в Будапеште с целью придания нового импульса двусторонним переговорам относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье на использование родного языка, которые зашли в тупик в предыдущие месяцы.

Он вспомнил, что они с вице-премьер-министром договорились возобновить работу на уровне экспертов 12 мая.

"Однако вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, поскольку считаю, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестную, конструктивную дискуссию по такому важному и чувствительному вопросу, как права нацменьшинств", - подчеркнул он.

По его словам, тот факт, что в пятницу, за три дня до решающей встречи, на Закарпатье была проведена "спецоперация" якобы на основании обвинений в шпионаже - ставит под сомнение искренность намерений урегулировать нерешенные вопросы.

"Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Со своей стороны, мы остаемся готовыми к диалогу", - заявил он.