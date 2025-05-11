"Не время для диалога": Венгрия объяснила срыв переговоров о нацменьшинствах с Украиной

Венгрия отменила переговоры с Украиной по правам нацменьшинств. Причиной является спецоперация СБУ на Закарпатье за несколько дней до встречи.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Левенте Мадяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Мадьяр рассказал, что 29 апреля он провел переговоры с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной в Будапеште с целью придания нового импульса двусторонним переговорам относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье на использование родного языка, которые зашли в тупик в предыдущие месяцы.
Он вспомнил, что они с вице-премьер-министром договорились возобновить работу на уровне экспертов 12 мая.
"Однако вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, поскольку считаю, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестную, конструктивную дискуссию по такому важному и чувствительному вопросу, как права нацменьшинств", - подчеркнул он.
По его словам, тот факт, что в пятницу, за три дня до решающей встречи, на Закарпатье была проведена "спецоперация" якобы на основании обвинений в шпионаже - ставит под сомнение искренность намерений урегулировать нерешенные вопросы.
"Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Со своей стороны, мы остаемся готовыми к диалогу", - заявил он.
Заметим, что ранее сегодня стало известно, что Венгрия неожиданно приостановила переговоры с Украиной.
По данным Министерства юстиции Украины, венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией.
Напомним, 9 мая Служба безопасности Украины разоблачила агентов военной разведки Венгрии, которые действовали на территории Закарпатской области.
Заметим, что это первый случай в истории Украины, когда были разоблачены агенты военной разведки Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на это заявив, что эту информацию нужно рассматривать якобы как "украинскую пропаганду".
Мало того, позже Венгрия выслала из страны двух украинских дипломатов.
В то же время вечером, 9 мая, в центре Будапешта был жестко задержан бывший украинский дипломат. Его якобы подозревают в шпионаже.
Венгерские спецслужбы остановили авто экс-дипломата в центре Будапешта и задержали его прямо на улице. Стоит отметить, что сейчас это даже не дипломат, а гражданский.
Подробнее о том, кого задержали и в целом об этой ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.