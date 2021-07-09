"Не буде двозначності": Франція про заборону Росії щодо шампанського

Уряд Франції шукає розв'язання проблеми щодо постачання шампанського в Росію. Міністри закликають всіх стати на захист найменування напою та на посиленні стратегії діалогу і консультацій з російською владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 3.

За інформацією французьких ЗМІ, про це йшла мова під час переговорів міністра сільського господарства і продовольства республіки Жюльєн Денорманді з представниками виробництва напоїв.

За словами Денорманді, владу Франції було мобілізовано, аби знайти рішення в зв'язку з російськими постановами.

"Шампанське виробляється у Франції, роблять його в Шампані. Тут не повинно бути ніякої двозначності", - підкреслив він.