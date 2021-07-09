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"Не буде двозначності": Франція про заборону Росії щодо шампанського

Автор: Марія Кучерявець

Уряд Франції шукає розв'язання проблеми щодо постачання шампанського в Росію. Міністри закликають всіх стати на захист найменування напою та на посиленні стратегії діалогу і консультацій з російською владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 3.

За інформацією французьких ЗМІ, про це йшла мова під час переговорів міністра сільського господарства і продовольства республіки Жюльєн Денорманді з представниками виробництва напоїв.

За словами Денорманді, владу Франції було мобілізовано, аби знайти рішення в зв'язку з російськими постановами.

"Шампанське виробляється у Франції, роблять його в Шампані. Тут не повинно бути ніякої двозначності", - підкреслив він.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє застосовувати поняття "шапманське" тільки щодо "російського шампанського", виробленого на території Росії.

Після чого, Європейська комісія заявила, що не згодна з російським законом та анонсувала прийняття рішучих кроків.

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