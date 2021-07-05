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Путін заборонив неросійське шампанське. ЄК пригрозила відповіддю

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Брюссель, Понеділок 05 липня 2021 14:35
Путін заборонив неросійське шампанське. ЄК пригрозила відповіддю Фото: представник Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер (codeblue.galencentre.org)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія не згодна з російським законом, який забороняє називати шампанським ігристе вино, вироблене не в Російській Федерації. Брюссель готується зробити необхідні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника ЄК Міріам Гарсія Феррер.

"Ми в курсі цього російського закону, який вплине на експорт вина. Ми будемо робити все, щоб висловити нашу незгоду, і зробимо все, щоб захистити наші права і зробити необхідні кроки", - заявила Феррер.

Що сталося

Днями президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє застосовувати поняття "шапманське" тільки щодо "російського шампанського", виробленого на території Росії.

При цьому виробників шампанських вин з французького регіону Шампань зобов'язали перейменувати продукцію на "ігристі вина". Найбільший виробник Moet Hennessy вже погодився на перейменування, щоб не зупиняти поставки до Росії.

Згідно з європейськими правилами, шампанським можна називати виключно вина, вироблені в регіоні Шампань.

А що в Україні

Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом встановлює, що на час 10-річного перехідного періоду в країні можуть вироблятися напої з назвою "шампанське" і "коньяк". Після 1 січня 2026 року ці поняття будуть стосуватися тільки французьких напоїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через 25 років вірменський коньяк зникне зі світових ринків, оскільки Вірменія і Євросоюз досягли домовленості про відмову від такого найменування за 3 млн євро компенсації.

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