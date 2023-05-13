НБУ обязал банки повысить эффективность применения санкций
Фото: НБУ обновил порядок применения санкций банками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Национальный банк Украины обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) банками и небанковскими учреждениями. Постановление вступает в силу 13 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Новое положение регулирует актуальные вопросы реализации санкций, в частности:
- учитывает положения закона о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;
- устанавливает особенности реализации каждой санкции, в том числе и санкции "блокировки активов" в новой редакции;
- уточняет требования по реализации санкций в ходе операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливает требования к эквайринговым учреждениям;
- определяет порядок действий в случае обнаружения совпадения отдельных данных клиента и/или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций;
- определяет порядок реализации секторальных санкций
Также НБУ установил, что небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц:
- небанковского учреждения,
- конечных бенефициарных собственников/собственников существенного участия, руководителей, клиентов небанковского учреждения.
Подробнее о том, как в Украине применяют санкции, читайте в материале РБК-Украина "От гостиниц до заводов. Как в Украине конфискуют бизнес граждан страны-оккупанта".
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