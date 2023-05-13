НБУ зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій

Національний банк України оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. Постанова набирає чинності з 13 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб:

Детальніше про те, як в Україні застосовують санкції, читайте в матеріалі РБК-Україна "Від готелів до заводів. Як в Україні конфісковують бізнес громадян країни-окупанта".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.