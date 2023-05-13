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НБУ зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій

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Україна, Субота 13 травня 2023 08:43
НБУ зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій Фото: НБУ оновив порядок застосування санкцій банками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. Постанова набирає чинності з 13 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:

  • враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб;
  • установлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції "блокування активів" у новій редакції;
  • уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час операцій з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, встановлює вимоги до еквайрингових установ;
  • визначає порядок дій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;
  • визначає порядок реалізації секторальних санкцій.

Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб:

  • небанківської установи,
  • кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.

Детальніше про те, як в Україні застосовують санкції, читайте в матеріалі РБК-Україна "Від готелів до заводів. Як в Україні конфісковують бізнес громадян країни-окупанта".

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