НБУ снова ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели

Официальный курс доллара на 3 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,8924 гривны за 1 доллар (-0,08 грн). НБУ третий день подряд снижает курс американской валюты после того как 29 октября доллар в Украине подорожал до максимума с января этого года. В тот день его стоимость составила 42,08 грн.

С начала года курс года курс доллара снизился на 13 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос 75 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,14 гривны.

Курс доллара и евро на 3 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 3 ноября составляет 48,4088 гривны. Единая европейская валюта также подешевела. Ее курс снизился на 11 копеек.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 31 октября курс повысился на 3 копейки до 41,88-41,91 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 30 октября.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 29 октября снизился на 6 копеек до 42,14 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 20 копеек. На наличном рынке его курс составляет 48,96 гривны.