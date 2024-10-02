Микрокредиты: как правильно выбрать финкомпанию и уменьшить риски переплат

Микрозаймы в финансовых компаниях при всех своих преимуществах остаются дорогостоящей альтернативой относительно дешевым банковским кредитам.

Как правильно выбрать кредитную организацию и свести к минимуму риски переплат на процентах, комиссиях и штрафах, – читайте в обзоре РБК-Украина .

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В последние годы общественное восприятие денежных займов от микрофинансовых организаций (МФО) в Украине улучшилось. Не в последнюю очередь на это повлияло усовершенствование законодательства, обеспечившего получателям потребительских кредитов более прозрачные условия.

К сожалению, увеличение спроса на "быстрые кредиты" стимулирует война и связанное с ней сокращение доходов граждан. Хотя, по данным исследований, подобные займы берут не только граждане с низкими заработками.

Чем МФО отличаются от банков

Микрофинансовые организации – это небанковские финансовые компании, которые предоставляют краткосрочные микрозаймы наличными в своих отделениях или онлайн на банковскую карту. Это происходит по упрощенной процедуре и под высокие проценты.

Проверка заемщиков в МФО длится в среднем от нескольких минут до получаса. Более того, деньги могут получить даже люди с плохой кредитной историей и без официальной работы. Также отсутствует залог имущества под кредит. Поскольку финкомпании не привлекают депозиты, то они перечисляют заемщикам собственные средства.

Сроки кредитования банками и МФО отличаются очень весомо. В то время как банковские учреждения кредитуют на срок от нескольких месяцев до нескольких лет, микрофинансовые организации обычно ссужают деньги сроком не более 30 дней.

Однако легкость получения денег является главной проблемой для клиентов, ведь, в отличие от банков, МФО начисляют проценты по кредиту не за месяц, а за сутки. Поэтому существует риск того, что небольшой долг может быстро перерасти в неподъемный.

До 2020 года деятельность микрофинансовых организаций практически не регулировалась законодательно. Тогда же был принят первый закон, передавший надзор за такими учреждениями в Национальный банк Украины.

Как государство контролирует ставки

Еще недавно номинальная ставка по микрокредитам в Украине могла достигать 5% в день. Таким образом, за 365 дней задолженность по кредиту могла достичь более 1500-1800%. А некоторые МФО насчитывали даже 2000–3000% годовых.

В 2023 году был принят закон об усовершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг, который ограничил предельную ставку с 2,5% до 1,5% в сутки. В дальнейшем ставка опустилась до 1% в день.

Несоблюдение требований закона об ограничении ставки карается штрафом в размере от 5000 до 10 000 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за каждый случай — это 85-170 тысяч гривен.

Также запрещено заключать договор о потребительском кредите с лицами, включенными в реестр лудоманов, если известно об использовании кредитных средств для внесения ставок.

Как выбрать финкомпанию

Сейчас на украинском рынке оперируют несколько сот микрофинансовых организаций, большая часть из которых представлена только в онлайн формате, хотя некоторые имеют физические отделения. Игроки, уже давно представленные на рынке, обычно активно рекламируют свои услуги.

В то же время новым компаниям в условиях высокой конкуренции приходится привлекать клиентов условиями кредитования. Здесь следует не соблазниться, а тщательно прогнозировать возможные риски, чтобы опыт микрозайма не оказался негативным.

Перед оформлением микрокредита следует:

проверить, имеет ли выбранная МФО лицензию на предоставление финансовых услуг;

прочесть отзывы заемщиков и рейтинги компании на независимых ресурсах;

уделить особое внимание условиям кредита, включая процентные ставки, комиссии и штрафы;

сравнить условия нескольких кредиторов, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение;

трезво оценить финансовые возможности и вероятность своевременного возврата ссуды.

В открытом доступе есть не только рейтинги с отзывами о МФО, но и сравнение их условий кредитования. Почти все финкомпании готовы предоставить разные бонусы и программы лояльности как первым, так и постоянным клиентам. Кроме того, у разных представителей рынка отличается максимальная сумма кредита и сроки погашения.

По данным Всеукраинской ассоциации финкомпаний, 90% этого рынка приходится на 30 крупнейших организаций.

Как уменьшить риски для заемщика

Еще недавно когда клиент не платил микрокредит своевременно и в полном объеме, то за каждый день ему начисляли штрафные санкции, которые часто могли даже превысить сумму взятого микрокредита. Однако в период действия военного положения банки и другие кредитодатели не вправе взимать штрафы или пеню за несвоевременную уплату кредитов. Хотя некоторые недобросовестные финансовые учреждения даже в это нелегкое время пытаются нажиться на людях: начисляют штрафы и пеню, изменяют процентную ставку и передают сведения о должниках коллекторам.

В Национальном банке Украины советуют всегда внимательно читать договор с финансовым учреждением перед его подписанием. Именно в этом документе указаны условия кредита, размер процентов, комиссии, дата возврата ссуды, санкции и последствия в случае просрочки.

В случае заключения договора, условия которого нарушают ваши права и противоречат законодательству, отправьте письмо руководству финучреждения. Если ваша жалоба осталась без ответа, обратитесь в Национальный банк Украины.

Шансы на победу в споре с микрокредиторами достаточно высоки. Как минимум можно существенно уменьшить долг, как максимум – вообще от него избавиться законным способом. Всё зависит от конкретной ситуации, в которой находится должник. Также, согласно закону "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", неоднозначные условия договора трактуются в пользу потребителя.

В случае нарушений прав потребителей НБУ имеет полномочия повлиять на финучреждение вплоть до введения штрафных санкций. Однако у Национального банка нет полномочий признать договор неправомерным или несправедливым и аннулировать его. Это может сделать суд.