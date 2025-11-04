НБУ снова повысил курс доллара

Официальный курс доллара на 5 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0725 гривны за 1 доллар (+0,03 грн). НБУ повышает курс доллара второй день подряд. 4 ноября регулятор повысил стоимость американской валюты на 15 копеек.

С начала года курс доллара повысился на 5 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос на 93 копейки. В начале октября его стоимость составляла 41,14 гривны.

Курс доллара и евро на 5 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 5 ноября составляет 48,3329 гривны. Единая европейская валюта подешевела. Ее стоимость снизилась на 2 копейки.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 5 ноября курс повысился на 3 и копейки до 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 3 ноября.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 3 ноября повысился на 3 копейки до 42,24 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 4 копейки. На наличном рынке его курс составляет 48,81 гривны.