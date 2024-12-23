НБУ определил график работы банков и системы платежей на новогодние праздники

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и в период завершения 2024 года и в начале 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"В этот период, как и в течение всего 2024 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня", - говорится в сообщении

В то же время НБУ учел обращение Государственной казначейской службы Украины об установлении ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.

В связи с этим:

30 декабря 2024 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме. Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и АО "Укрэксимбанк" проводятся до 13:00. Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой Украины и НБУ в национальной валюте проводятся до 16:00.

31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

"Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличностью различных номиналов", - заявили в НБУ.