НБУ снова поднял курс доллара на 10 копеек

Официальный курс доллара на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6027 гривен за 1 доллар (+0,10 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,1094 гривен за 1 евро (-0,10 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,59-41,62 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 10 октября.

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 10 октября вырос на 10 копеек до 41,78 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 6 копеек – до 48,65 гривен.