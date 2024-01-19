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НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с конца декабря

Фото: курс доллара упал на 18 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар подешевел до минимума с конца декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,5268 гривен за 1 доллар (-0,1826 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,8404 гривен за 1 евро (-0,1742 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 37,51-37,52 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 20 копеек до 38,25 грн/доллар.

Прогнозы курса

За последнюю неделю курс упал примерно на 40 копеек на межбанке. Эксперты уверены, что курс доллара зависит исключительно от Национального банка, который контролирует рынок с помощью интервенций.

До какой отметки может дойти курс гривны - пока неизвестно. "Не думаю, что регулятор позволит резкие курсовые колебания. Вряд ли стоит ожидать укрепления гривны даже до 37 долларов", - сказал РБК-Украина Александр Паращий из Concorde Capital.

На наличном рынке курс за последнюю неделю упал на 70 копеек.

В то же время, аналитики и банкиры ухудшили прогнозы. Финансовые аналитики в январе 2024 года прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,29 грн/доллар. Кроме того, банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар.

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Национальный банк УкраиныКурс доллара