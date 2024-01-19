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Каким будет курс доллара в течение года: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз

Украина, Пятница 19 января 2024 12:25
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Каким будет курс доллара в течение года: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз Фото: курс доллара в течение года поднимется выше 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара по отношению к гривне вырастет в течение следующих 12 месяцев, прогнозируют финансовые аналитики и банкиры. Девальвационные ожидания ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По данным НБУ, финансовые аналитики в январе 2024 года прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,29 грн/доллар. В декабре они ожидали курс 40,08 грн/доллар.

Кроме того, банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар. В октябре они ждали курс 41,16 грн/доллар.

Население ожидает курс 39,75 грн/доллар (данные за декабрь).

Каким будет курс доллара в течение года: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз

Прогнозы курса

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,06 грн/доллар.

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