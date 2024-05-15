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НБУ снизил официальный курс доллара, евро снова обновил максимум

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,5771 гривен за 1 доллар (-0,1028 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,8305 гривен за 1 евро (+0,0196 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 15 мая - 42,8305 грн/евро.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 10 копеек до 39,52-39,56 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 40,05 грн/доллар.

Прогноз курса

По данным НБУ, финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара.

В частности, население в апреле 2024 года ухудшило прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 40,73 грн/доллар.

По прогнозу МВФ, средний курс доллара в 2024 году составит 41 грн/доллар, а в 2025 году вырастет до 45,8 грн/доллар.

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