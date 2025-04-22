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НБУ снизил курс злотого к гривне после рекорда

Украина, Вторник 22 апреля 2025 15:51
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НБУ снизил курс злотого к гривне после рекорда Фото: курс злотого упал на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 11,148 гривен за 1 злотый (-0,0254 грн).
НБУ снизил курс злотого к гривне после рекорда

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела после исторического максимума.

Официальный курс на 23 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5185 гривен за 1 доллар (+0,1400 грн).

Официальный курс евро составит 47,7131 гривен за 1 евро (-0,0522 грн).

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