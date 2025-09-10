ua en ru
НБУ снизил курс злотого к гривне

Украина, Среда 10 сентября 2025 15:59
НБУ снизил курс злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3184 гривен за 1 злотый (-0,0385 грн).
НБУ снизил курс злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 11 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2138 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн). Официальный курс евро составит 48,2408 гривен за 1 евро (-0,0508 грн).

Польский злотый подешевел к евро после того, как страна НАТО сбила несколько российских дронов, залетевших на ее территорию прошлой ночью.

Злотый ослаб на 0,5% против евро до 4,268 злотого. Это стало крупнейшим дневным падением за три месяца.

