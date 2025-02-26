НБУ снизил курс злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста до максимума с октября прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 27 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,5266 гривен за 1 злотый (-0,0475 грн).



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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,50 гривен и продают по 10,60 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.

Официальный курс на 27 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,639 гривен за 1 доллар (-0,0968 грн).

Официальный курс евро составит 43,6252 гривен за 1 евро (-0,1640 грн).