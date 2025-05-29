НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 30 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5285 гривен за 1 доллар (-0,0618 грн).

Официальный курс евро составит 46,8026 гривен за 1 евро (-0,2735 грн).

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