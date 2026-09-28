Курс доллара и евро 28 сентября: сколько стоят 1000 долларов в банках
Украинские банки и обменники установили новые курсы валют в понедельник, 28 сентября. Доллар в банках продается по цене от 45 гривен, а евро – от 51,40 грн.
Где сегодня выгоднее всего покупать и продавать валюту и сколько стоят 1000 долларов, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Курс валют в обменниках
По состоянию на утро 28 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,95 грн для продажи (–5 коп. по сравнению с пятницей) и 44,81 грн для покупки (–7 коп.).
Евро в обменниках сегодня продается по 51,70 грн (–5 коп.), а покупается – по 51,45 грн (–5 коп.).
Фото: курс валют в обменниках 28 сентября (инфографика РБК-Украина)
Курс валют в банках
ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,00 грн (-10 коп.), а покупает по 44,40 грн (-10 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,04 грн (–20 коп.), а покупки – 44,55 грн (–10 коп.).
Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,40 грн. (–10 коп.), а продать банку – по 50,40 грн. (–10 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,54 грн (без изменений), а покупки – 50,72 грн (–6 коп.).
Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 45,05 грн (–10 коп.), а покупает по 44,65 грн (–20 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,20 грн (–10 коп.), а покупки – 44,60 грн (–20 коп.).
Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,55 грн (–10 коп.), а продать – по 50,90 грн (–10 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,75 грн (–10 коп.), а покупки – 50,85 грн (–10 коп.).
''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,20 грн (–10 коп.), а покупает по 44,60 грн (–10 коп.). По коммерческому курсу доллар продают по 45,00 грн (-10 коп.), а покупают по 44,70 грн (-10 коп.).
Наличный евро в ПУМБ можно купить по 51,60 грн (без изменений), а продать банку – по 50,90 грн (без изменений).
Monobank продает доллары по 45,03 грн (-16 коп.), а покупает по 44,63 грн (–17 коп.). Евро продается по 51,53 грн (без изменений), а покупается по 50,83 грн (–4 коп.).
Фото: курс валют в банках 28 сентября (инфографика РБК-Украина)
Где дешевле купить валюту
Дешевле доллар сегодня можно купить по 45,00 грн. Такой курс установили ПриватБанк в отделениях и ПУМБ по коммерческому курсу.
Далее следуют Monobank – 45,03 грн, ПриватБанк для карт – 45,04 грн, ''Мобильный Ощад'' – 45,05 грн, Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному курсу – по 45,20 грн.
Самый низкий курс продажи евро сегодня в ПриватБанке в отделениях – 51,40 грн.
Далее следуют Monobank – 51,53 грн, ПриватБанк для карт – 51,54 грн, ''Мобильный Ощад'' – 51,55 грн, ПУМБ – 51,60 грн и Ощадбанк для карт – 51,75 грн.
Где выгоднее продать валюту
Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн.
Далее следуют ''Мобильный Ощад'' – 44,65 грн, Monobank – 44,63 грн, Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному курсу – по 44,60 грн, ПриватБанк для карт – 44,55 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,4
Евро выгоднее всего продавать банку через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по наличному курсу – по 50,90 грн.
Далее следуют Monobank – 50,83 грн, ПриватБанк для карт – 50,72 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,40 грн.
Сколько сегодня стоят 1000 долларов в банках
- ПриватБанк (в отделениях) – 45000 грн.
- ПУМБ (коммерческий курс) – 45000 грн.
- Monobank – 45 030 грн.
- ПриватБанк (для карт) – 45 040 грн.
- ''Мобильный Ощад'' – 45 050 грн.
- Ощадбанк (для карт) – 45 200 грн.
- ПУМБ (наличный курс) – 45 200 грн.
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