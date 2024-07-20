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Будет ли курс доллара расти в конце июля: прогноз банкира

Украина, Суббота 20 июля 2024 09:15
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Будет ли курс доллара расти в конце июля: прогноз банкира Фото: курс доллара будет на уровне 40,7-42 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

В последнюю неделю июля на валютном рынке вряд ли возможны глобальные перемены. Несмотря на постепенное установление новых рекордов официального курса, посменная тенденция сохранится, то есть после незначительного роста наступит период снижения и наоборот.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил Лесовой, НБУ будет действовать в парадигме режима "управляемой гибкости, регулируя спрос и предложение через валютные интервенции (следовательно риск неожиданного и стремительного взлета или падения, курсов сведен к минимуму).

"Вполне возможно, что границы допустимых валютных колебаний будут медленно смещаться в сторону роста: так мы предполагаем, что в течение следующей недели долларовый коридор будет в пределах 40,5-41,5 грн/доллар", - сказал банкир.

В то же время, по его словам, основные изменения на рынке переносятся ближе к осени: медленно будет меняться диапазон допустимых рыночных курсовых колебаний, и вскоре будут сформированы новые коридоры в 41-42 грн/доллар и 44-47 грн/доллар.

По его словам, основные экономические факторы, формирующие валютный рынок, известны и ожидаемы: усиление инфляции, но в рамках макропрогнозов (до 8,2% в декабре).

"Все, что будет происходить в конце июля, будет слишком похожим на несколько недель ранее: возможны новые исторические максимумы официального курса, но в прямом смысле такие рекорды будут копеечными. Зато после роста курс всегда будет немного снижать. Предполагаем, что уже через несколько недель, возможно, за месяц-полтора, можно будет сказать: доллар уже не опустится ниже 41 гривен", - сказал банкир.

Прогноз курса

Лесовой прогнозирует, что с 22 по 28 июля и до конца месяца основные показатели рынка будут следующими.

  • Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 40,5-41,5 грн/доллар и 43,5-45,5 грн/евро, а наличном рынке – 40,7-42 грн/доллар и 43,5-46,5 грн/евро /евро.
  • В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
  • Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Рынок предчувствует изменения, в воздухе "запах" новых валютных курсов. Однако никаких сенсаций ждать не стоит. В то же время чем ближе к осени, тем заметнее станет смещение рамок курсовых коридоров", - констатировал банкир.

Напомним, в последние недели рост курса доллара ускорился. НБУ ежедневно повышает курс до исторического максимума. В НБУ уже заявили, что ситуация начала угрожать ценовой стабильности, из-за чего готовы принять меры по стабилизации валютного рынка.

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