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Финансовые аналитики существенно повысили прогноз по курсу доллара к гривне

Украина, Пятница 14 июня 2024 13:37
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Финансовые аналитики существенно повысили прогноз по курсу доллара к гривне Фото: Курс доллара вырастет до 42,80 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По информации НБУ, в июне 2024 года финансовые аналитики прогнозируют курс на уровне 42,80 грн/доллар. Это на гривну больше, чем ожидания за апрель (41,81 грн/доллар).

Кроме того, население прогнозирует курс на уровне 41,03 грн/доллар (последние данные за май).

Банкиры в апреле прогнозировали курс на уровне 41,69 грн/доллар.

Финансовые аналитики существенно повысили прогноз по курсу доллара к гривне

Бюджетный курс

Напомним, курс доллара активно растет в течение последних месяцев. В конце мая курс несколько раз обновлял исторический максимум. После снижения курс снова вырос за последнюю неделю и поднялся до максимума 40,69 грн/доллар на 14 июня.

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар. Кроме того, ожидается, что в декабре 2024 года курс вырастет до 42,1 грн/доллар.

По расчетам МВФ, средний курс доллара в 2024 году составит 41 грн/доллар. В 2025 году ожидается рост до 45,8 грн/доллар.

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