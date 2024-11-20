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НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Украина, Среда 20 ноября 2024 15:44
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НБУ снижает курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара упал на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2533 гривен за 1 доллар (-0,0777 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5635 гривен за 1 евро (-0,1275 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,23-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,60 гривен.

Прогноз курса

Как заявил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, курс доллара зависит от объема международной помощи, которую НБУ тратит на поддержку гривны.

По его словам, Украине нужно примерно 35 млрд долларов ежегодно, чтобы НБУ был "в полном комфорте и давал для валютного рынка столько валюты, сколько нужно, чтобы не возникал дефицит, чтобы не возникало ситуаций, когда нам грозит там резкое изменение курса, резкое обесценение гривны".

В настоящее время страны G7 близки к тому, чтобы выделить Украине 50 млрд долларов под российские активы.

"И все выглядит так, что независимо от того, какова будет позиция новой администрации в США в вопросе финансовой поддержки Украины, эти средства мы в любом случае получим", - сказал эксперт.

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