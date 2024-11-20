Ждать ли скачка курса доллара к гривне после прихода Трампа: какие аргументы

Курс доллара зависит от объема международной помощи, которую НБУ тратит на поддержку гривны. Страны Запада близки к выделению Украине средств от российских активов, и это не зависит от будущей администрации США.

Об этом сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью радио NV .

"Здесь конечно возникает вопрос обменного курса, потому что международная помощь - это то, что позволяет Национальному банку удерживать курс на относительно стабильном уровне или ослаблять его очень умеренными темпами, которые не должны создавать каких-то неудобств для бизнеса и населения", - сказал он.

По его словам, Украине нужно примерно 35 млрд долларов ежегодно, чтобы НБУ был "в полном комфорте и давал для валютного рынка столько валюты, сколько нужно, чтобы не возникал дефицит, чтобы не возникало ситуаций, когда нам грозит там резкое изменение курса, резкое обесценение гривны".

"Получаем ли мы 35 млрд долларов в следующем году? Я бы сказал, что за последние несколько недель появилось очень много аргументов в пользу того, что все же эти средства поступят в полном объеме и вовремя", - сказал он.

Ваврищук сообщил, что большая часть от этой суммы это будут процентные доходы от обездвиженных российских активов. "И все выглядит так, что независимо от того, какова будет позиция новой администрации в США в вопросе финансовой поддержки Украины, эти средства мы в любом случае получим, потому что нам передают доходы опять же от российских активов", - считает эксперт.

"Да, временно кредиторами будут США Европейский Союз, но потом эти средства они будут себе возвращать, забирая эти процентные доходы с российских активов", - сказал он.

По его словам, механизмы уже финализированы, что является гарантией того, что необходимую сумму в следующем году, около 35 млрд долларов, Украина получит.

"Я в этой части, по крайней мере сейчас, смотрю на ситуацию достаточно уверенно", - сказал Ваврищук.