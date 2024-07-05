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НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Украина, Пятница 05 июля 2024 15:44
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НБУ снижает курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара упал менее чем на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,542 гривен за 1 доллар (-0,0038 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,8624 гривен за 1 евро (+0,0810 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 40,58-40,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 40,90 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2024 года вырос на 60 копеек до 40,85 гривен. По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос 3 гривны (на 8,0%).

Как отметили в центробанке, обменный курс гривны в июне колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов. Однако в течение месяца преобладало умеренное девальвационное давление.

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