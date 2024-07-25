НБУ снижает курс доллара четвертый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд после достижения максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,1977 гривен за 1 доллар (-0,0197 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,683 гривен за 1 евро (-0,0214 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,21-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 41,60 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, НБУ в последнее время изменил подход к интервенциям на межбанке. В итоге курс упал на 30 копеек с максимума конца прошлой недели - 41,49 грн/доллар.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный заявил, "что устойчивость валютного рынка восстановлена и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов".