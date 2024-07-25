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НБУ снижает курс доллара четвертый день подряд

Украина, Четверг 25 июля 2024 15:55
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НБУ снижает курс доллара четвертый день подряд Фото: курс доллара упал на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд после достижения максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,1977 гривен за 1 доллар (-0,0197 грн).

НБУ снижает курс доллара четвертый день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,683 гривен за 1 евро (-0,0214 грн).

НБУ снижает курс доллара четвертый день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,21-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снижает курс доллара четвертый день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 41,60 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, НБУ в последнее время изменил подход к интервенциям на межбанке. В итоге курс упал на 30 копеек с максимума конца прошлой недели - 41,49 грн/доллар.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный заявил, "что устойчивость валютного рынка восстановлена и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов".

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