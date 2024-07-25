В НБУ пояснили рост курса доллара в последние два месяца

Рост курса доллара к гривне был связан с увеличением спроса на валюту и уменьшением валютной выручки. После мер НБУ гривна уже начала укрепляться.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube .

"По ситуации на валютном рынке. Мы наблюдали в течение двух месяцев ослабление курса, которое прежде всего было обусловлено расширением чистого спроса на валюту", - сказал он.

По его словам, на рост спроса повлияло расширение бюджетных расходов. "Часть этих расходов материализуется в дополнительном спросе на валюту, – сообщил замглавы НБУ

Гелетий сообщил, что значительное влияние оказала валютная либерализация, проведенная НБУ в мае.

"Наряду с увеличением спроса наблюдалось уменьшение предложения валюты. Прежде всего, речь идет об аграрном секторе. Исчерпался эффект урожая прошлого года", - сказал он.

НБУ анализировал ситуацию и применил "тактические меры по изменению определенного подхода к интервенциям". "Соответственно в течение последних дней, что мы наблюдаем? Мы начали эту неделю с курсом официальным 41,49, сейчас на сегодняшний день справочный курс, который мы публикуем до 12:30, на уровне 41,18", - рассказал Гелетий.

По его словам, меры НБУ "были направлены на то, чтобы восстановить, усилить устойчивость валютного рынка". Гелетий добавил, что у центробанка есть достаточный арсенал и планирует "далее так работать".

НБУ ожидает увеличения предложения валюты из-за продажи нового урожая и экспорта товаров через морской коридор. Также международная помощь придаст комфорту НБУ в интервенциях.

"Колебания мы будем обеспечивать умеренными. То есть наша задача, чтобы гривна колебалась в обе стороны, что мы наблюдаем. НБУ продолжит быть активным участником на рынке и закрывать этот структурный дефицит валюты", - добавил Гелетий.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный заявил, "что устойчивость валютного рынка восстановлена и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов".