Курс долара падає четвертий день поспіль

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,23 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 грудня встановлено на такому рівні: 28,2394 гривень за 1 долар (-0,0519 грн). При цьому курс долара на 7 грудня становить: 28,2913 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знижується четвертий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 7 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,29 гривень за долар, курс купівлі до 28,27 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,29 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.