НБУ значно знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 2514,2848 гривень за 100 доларів (+7,2334 гривень).

При цьому курс долара на 16 серпня становить 2532,1651 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 16 серпня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 25,13 гривень за долар, курс купівлі до 25,11 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 27,88 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 23 копійки нижче, ніж 15 серпня (25,36).

У той же час в обмінних пунктах України 16 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 25,34 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 28,26 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,07 (25,23 - 15 серпня), продажу - 25,34 (25,49 - 15 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,76 (28,02 - 15 серпня), продажу - 28,26 (28,51 - 15 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,52 (3,56 - 15 серпня), продажу 3,92 (3,96 - 15 серпня) грн за 10 рублів.