НБУ значно знизив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 56 копійок до 30,47 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 березня встановлено на такому рівні: 3047,1249 гривні за 100 євро (-56,5512 грн).

При цьому курс євро на 22 березня становить 3103,6761 гривні за 100 євро.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 40 копійок до 30,92 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,10 - 30,80 (30,20 - 31,00 - 21 березня), продажу 30,70 - 31,20 (31,05 - 31,60 - 21 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,44 (30,83 - 21 березня), продажу - 30,92 (31,32 - 21 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 46 копійок до 30,35 грн/євро. Курс покупки становить 30,31 грн/євро.