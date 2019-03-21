ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ підвищив офіційний курс вище рівня 31 грн/євро

Новини » Фінанси    21.03.2019 - 17:35
НБУ підвищив офіційний курс вище рівня 31 грн/євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подорожчала

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 19 копійок до 31,03 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 березня встановлено на такому рівні: 3103,6761 гривні за 100 євро (+19,0351 грн).

При цьому курс євро на 21 березня становить 3084,641 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив офіційний курс вище рівня 31 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 17 копійок до 31,32 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,15 - 30,95 (30,00 - 30,80 - 19 березня), продажу 30,90 - 31,35 (30,85 - 31,20 - 19 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,68 (30,58 - 19 березня), продажу - 31,15 (31,00 - 19 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,81 грн/євро. Курс покупки становить 30,77 грн/євро.

Курсу долара знизився на міжбанку Офіційний курс долара продовжує рости
Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся